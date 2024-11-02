Der Soziopath und die NarzisstinJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Der Soziopath und die Narzisstin
39 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
Im September 1980 verschwinden Virginia Uden und ihre beiden Söhne spurlos. Die Polizei glaubt, dass Virginias Ex-Mann, Gerald Uden, und dessen neue Frau Alice für ihr Verschwinden verantwortlich sind, doch man kann dem Ehepaar nichts nachweisen. Der Fall wird zu den Akten gelegt, allerdings hören die Ermittler nie auf, nach den Vermissten zu suchen. Erst 33 Jahre später kann das Geschehene aufgeklärt und die Verantwortlichen hinter Gitter gebracht werden.
Killer Couples: Mörderische Paare
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited