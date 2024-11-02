Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Der Soziopath und die Narzisstin

sixxStaffel 15Folge 10vom 02.11.2024
Der Soziopath und die Narzisstin

Der Soziopath und die NarzisstinJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 10: Der Soziopath und die Narzisstin

39 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12

Im September 1980 verschwinden Virginia Uden und ihre beiden Söhne spurlos. Die Polizei glaubt, dass Virginias Ex-Mann, Gerald Uden, und dessen neue Frau Alice für ihr Verschwinden verantwortlich sind, doch man kann dem Ehepaar nichts nachweisen. Der Fall wird zu den Akten gelegt, allerdings hören die Ermittler nie auf, nach den Vermissten zu suchen. Erst 33 Jahre später kann das Geschehene aufgeklärt und die Verantwortlichen hinter Gitter gebracht werden.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
sixx
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 2 Staffeln und Folgen