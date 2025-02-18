Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 15 Folge 3 vom 18.02.2025
Folge 3: Mord im Amish County

41 Min. Folge vom 18.02.2025 Ab 12

Ein grausamer Mord an einer Mutter und Ehefrau versetzt die Amish-Gemeinde in Wayne County in Ohio in Aufruhr. Der Ehemann der ermordeten Barbara Weaver, Eli Weaver, hat ein handfestes Alibi. Doch seine früheren Affären und der Rausschmiss aus der Gemeinde veranlasst die Ermittler, ihn und dessen Geliebte Barb Raber genauer unter die Lupe zu nehmen.

