Klinik am Südring
Folge 106: Halbstarker Einsatz
Folge vom 16.08.2021
Zwei Freunde prügeln sich krankenhausreif! Geht es wirklich um eine Mitschülerin oder worum kämpfen sie mit allen Mitteln? - Nach einem Streit kommt ein Pärchen in die Notaufnahme! Die Verletzungen der Frau legen nahe, dass die Auseinandersetzung weit über ein Wortgefecht hinausging. - Ein Eisverkäufer leidet unter einer rätselhaften Lebererkrankung. Doch viel größere Sorgen scheint dem Mann seine bevorstehende Hochzeit zu machen ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
