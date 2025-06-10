Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ein glasklarer Fall

SAT.1Staffel 5Folge 3
Ein glasklarer Fall

Ein glasklarer FallJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 3: Ein glasklarer Fall

44 Min.Ab 12

Ein Fensterputzer fällt während seiner Arbeit aus der Fassaden-Gondel. Seine Frau versteht gar nichts mehr: Ihr Mann ist nämlich eigentlich Informatiker ... - Eine Frau liegt nach einem schweren Autounfall auf der Intensivstation. Allerdings fehlt vom Unfallfahrer jede Spur. Wurde sie Opfer eines Verbrechens? - Während eines Klinikbesuchs klagt ein junger Zauber-Fan über heftige Bauchschmerzen. Hat er sich bei einem Trick vertan oder steckt mehr dahinter?

