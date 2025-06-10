Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zweigleisig mal anders

SAT.1Staffel 5Folge 5
Folge 5: Zweigleisig mal anders

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau leidet an Fieber und Schüttelfrost und hält dies für Grippesymptome. Doch ihr Zustand erweist sich auf einmal als lebensbedrohlich! - Ein Sportunfall bringt eine Schülerin in die Klinik. Dort treten Beschwerden auf, die sie verschwiegen hatte. Das ist nicht alles, was sie verheimlicht. - Ein Mann kämpft mit Vergiftungssymptomen, für die sich seine Verlobte die Schuld gibt. Dann bricht auch sie zusammen!

