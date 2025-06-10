Klinik am Südring
Folge 5: Zweigleisig mal anders
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau leidet an Fieber und Schüttelfrost und hält dies für Grippesymptome. Doch ihr Zustand erweist sich auf einmal als lebensbedrohlich! - Ein Sportunfall bringt eine Schülerin in die Klinik. Dort treten Beschwerden auf, die sie verschwiegen hatte. Das ist nicht alles, was sie verheimlicht. - Ein Mann kämpft mit Vergiftungssymptomen, für die sich seine Verlobte die Schuld gibt. Dann bricht auch sie zusammen!
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
