Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Flurfunk

SAT.1Staffel 5Folge 14
Flurfunk

FlurfunkJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 14: Flurfunk

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau soll ihrer Kollegin absichtlich den Finger gebrochen haben. Doch sie beteuert ihre Unschuld. Plötzlich wird die vermeintliche Täterin selbst zur Patientin. - Ein Frührentner kommt mit Hüftschmerzen in die Klinik. Doch warum trägt er Hip-Hop-Klamotten und tuschelt die ganze Zeit mit seinem Enkel? - Eine Klinik-Putzfrau bekommt Besuch von ihren Söhnen, doch dann bricht der Jüngere plötzlich zusammen. Wie kam es zu der Verletzung?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen