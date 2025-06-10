Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Code-Wort: Blumenwiese

SAT.1Staffel 5Folge 15
Code-Wort: Blumenwiese

Klinik am Südring

Folge 15: Code-Wort: Blumenwiese

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Angriff verletzt in die Klinik gebracht. Doch ein Geheimcode lässt vermuten, dass ihr Date womöglich der Angreifer war ... - Auf der Pädiatrie wird ein Mädchen mit mysteriösen Symptomen behandelt. Seine Pflegemutter wird auf eine harte Probe gestellt, denn nicht nur die Gesundheit der Kleinen steht auf dem Spiel. - Ein übergewichtiger Patient spielt seine Verletzungen nach einem Sturz herunter. Warum will er aber seine Diätberaterin wirklich loswerden?

SAT.1
