Klinik am Südring
Folge 17: Wechselbad der Gefühle
45 Min.Ab 12
Eine Frau bringt ihren verletzten Mann in die Klinik. Den Ärzten kommen schnell Zweifel an ihrer Geschichte, vor allem als eine weitere Frau in die Klinik kommt und sich als seine Partnerin vorstellt. - Eine Frau hat sich bei einem Sturz das Bein gebrochen. Doch das bleibt nicht die einzige medizinische Herausforderung! - Ein Junge kriegt vor einer Impfung Bauchschmerzen. Seine Stiefmutter schiebt das auf seine Angst. Doch der Arzt entdeckt etwas Besorgniserregendes.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1