Klinik am Südring
Folge 20: Baumhaus-Blamage
44 Min.Ab 12
Beim Bau eines Baumhauses eskaliert die ohnehin bereits angespannte Situation zwischen Vater und Stiefvater mit einem Sturz von der Leiter. Und in der Klinik geht der Zoff in die nächste Runde. - Eine Witwe besucht eine Freundin und wird dabei ohnmächtig. Wie lautet die Diagnose? - Der Schlüsselbeinbruch einer jungen Frau sollte längst verheilt sein. Doch dass sich ihre Verletzung sogar verschlimmert hat, bleibt nicht die einzige Herausforderung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1