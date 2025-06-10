Klinik am Südring
Folge 12: Doppelte Mutterliebe
45 Min.Ab 12
Eine Mutter hat einen Knoten in der Brust ertastet und ist ständig müde. Doch während der Untersuchung schickt sie ihre Tochter plötzlich hinaus. Was verbirgt sie? - Ein Mädchen leidet nach einer Geburtstagsparty an Brustschmerzen und Atemnot, doch ihre Mutter ist nicht zu erreichen. Was ist bei der Party passiert? - Ein Security-Mitarbeiter wurde angeblich bei der Arbeit mit einem Messer attackiert. Doch schnell kommen den Ärzten und seiner Freundin Zweifel.
