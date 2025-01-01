Klinik am Südring
Folge 107: Sexy Hexy
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin hat auf Inlineskates einen Unfall verursacht. War das brave Mädchen tatsächlich auf dem Weg zur Chorprobe? - Eine Fliesenlegerin leidet unter Kniebeschwerden und sagt deshalb das Familienessen mit den Schwiegereltern in spe ab. Ist da etwa mehr im Busch? - Ein etwas in die Jahre gekommener Mann verbringt seine Mittagspause neuerdings mit Hantelstemmen im Fitnessstudio! Woher der plötzliche Wandel?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1