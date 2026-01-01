Klinik am Südring
Folge 110: Ein Männlein liegt im Walde
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird verwirrt und verletzt im Wald gefunden - alles sieht nach einem Überfall aus! Aber warum war er überhaupt im Wald? - Ein Medizinstudent würde für seinen Erfolg sprichwörtlich über Leichen gehen und bringt seinen Freund in Lebensgefahr! Eine besondere Herausforderung für das Ärzteteam! - Eine aufstrebende Schlagersängerin will eine notwendige OP nicht durchführen lassen. So erhärtet sich der Verdacht, dass sie erpresst werden könnte.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1