Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Verhaftet wegen Sleepy

SAT.1Staffel 5Folge 119
Verhaftet wegen Sleepy

Verhaftet wegen SleepyJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 119: Verhaftet wegen Sleepy

45 Min.Ab 12

Eine Frau hat sich angeblich beim Fahrradfahren verletzt. Ihr neuer Freund scheint mehr über die Ursache ihrer Blessuren zu wissen, als er zugibt. - Eine unternehmungslustige Frau sorgt sich um ihren Mann, der von heute auf morgen partout das Haus nicht mehr verlässt und Herzinfarktsymptome zeigt. - Nach einem Arbeitsunfall ist ein Patient vor seiner OP extrem gereizt und übermäßig nervös. Seine Frau hat einen Verdacht: Betrügt er sie etwa?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen