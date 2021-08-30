Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf gute Nachbarschaft

SAT.1Staffel 5Folge 120vom 30.08.2021
Auf gute Nachbarschaft

Auf gute NachbarschaftJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 120: Auf gute Nachbarschaft

45 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Eine 34-jährige Kioskbesitzerin wurde Opfer einer Paintball-Attacke, hinter der sie ihren Ex-Mann vermutet! Doch behält sie damit recht? - Ein Siebenjähriger fiebert trotz Behandlung mit Antibiotika auf und stellt den Mediziner zunächst vor Rätsel. - Ein erfolgreicher Handwerker nimmt heimlich zusätzliche Aufträge an, um die Kasse aufzubessern. Doch der Job bereitet ihm nicht allein körperliche Probleme.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen