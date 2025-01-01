Klinik am Südring
Folge 121: Psycho-Tante
44 Min.Ab 12
Eine Verkäuferin mit einer postraumatischen Belastungsstörung hat nach einem wahren Ärztemarathon kaum noch Hoffnung auf eine Diagnose für ihre Unterleibsschmerzen. Sind diese wirklich psychosomatisch? - Ein IT-Fachmann leidet an Hodenschmerzen und Erektionsproblemen. Hat dies organische Gründe oder liegt die Ursache in seiner Beziehung? - Eine Frau in der Menopause versöhnt sich dank gesteigerter Libido wieder mit ihrem Ex! Doch was löste ihre Wandlung aus?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1