Schwanger werden mal anders

SAT.1Staffel 5Folge 122vom 23.08.2021
Folge 122: Schwanger werden mal anders

44 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 12

Ungewollte Samenergüsse in der Nacht erschweren einem Anlagentechniker das Leben. Doch auch seine Frau erhält eine überraschende Diagnose. - Autsch! Wieso führt sich ein Mann eine Rose in seine Harnröhre ein? Und warum zweifelt seine Freundin plötzlich an seinen familiären Wurzeln? - Eine Schülerin wird wegen starker Unterleibsbeschwerden behandelt. Verheimlicht sie ihrer Mutter ihren ersten Freund? Oder ist dieser bloß ausgedacht?

SAT.1
