Schwanger werden mal anders
Klinik am Südring
Folge 122: Schwanger werden mal anders
44 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 12
Ungewollte Samenergüsse in der Nacht erschweren einem Anlagentechniker das Leben. Doch auch seine Frau erhält eine überraschende Diagnose. - Autsch! Wieso führt sich ein Mann eine Rose in seine Harnröhre ein? Und warum zweifelt seine Freundin plötzlich an seinen familiären Wurzeln? - Eine Schülerin wird wegen starker Unterleibsbeschwerden behandelt. Verheimlicht sie ihrer Mutter ihren ersten Freund? Oder ist dieser bloß ausgedacht?
