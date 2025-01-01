Klinik am Südring
Folge 123: Busenwunder
45 Min.Ab 12
Die schmerzende Brust einer jungen Frau wird von der Gynäkologin untersucht. Die Medizinerin ist erstaunt, als sie erfährt, was die Entzündung ausgelöst hat. - Ein älteres Pärchen freut sich riesig, als es unerwartet schwanger wird. Doch die Freude wird getrübt als Zweifel an der Vaterschaft aufkommen! - Nach einem Bordellbesuch wird ein Jugendlicher zum Urologen gebracht! Bei der Untersuchung macht der Arzt eine besorgniserregende Entdeckung ...
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1