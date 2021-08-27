Ein Bild von einer FrauJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 125: Ein Bild von einer Frau
45 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12
Eine Fitnesstrainerin mit Kinderwunsch hat zu viel Testosteron im Blut! Woher kann das kommen, wenn Medikamenten-Missbrauch ausscheidet? - Ein Aussteiger ist nach Jahren zurück in Deutschland. Doch sowohl privat als auch gesundheitlich herrscht bei dem Vater das reine Chaos. - Nach einer komplizierten Geburt leidet eine Frau noch immer unter Beschwerden. Ihr Partner benimmt sich äußerst seltsam und macht ihr sogar Vorwürfe!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1