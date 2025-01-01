Klinik am Südring
Folge 126: The Walking Dad
45 Min.Ab 12
Ein Patient mit Sprunggelenksbruch streift nachts durch die Klinik! Was ist los? - Eine ehrenamtliche Betreuerin wurde auf einem Konzert verletzt und ahnt nicht, dass sie in den Mittelpunkt einer Intrige geraten ist. - Die Ursache für den Autounfall eines Patienten bleibt zunächst völlig unklar. Erst nach einem weiteren Zwischenfall kommt sein Geheimnis zutage. Wofür schämt er sich so?
