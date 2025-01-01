Man waxt mit den HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 127: Man waxt mit den Herausforderungen
44 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau will ihr Sexleben aufpeppen - doch anstatt sich zu freuen, lässt ihr Mann sie im Krankenhaus allein. Die Folgen sind fatal. Ein Schüler scheint in mehrerer Hinsicht ein Außenseiter in der eigenen Familie zu sein. Steckt womöglich mehr dahinter, als seine Eltern zugeben wollen? Ein arbeitsloser Vater versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen und setzt dabei alles auf eine Karte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1