Ein SommernachtsalptraumJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 129: Ein Sommernachtsalptraum
45 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12
Die Schauspieler einer Theater-Gruppe werden nach einem Unfall beim Proben in der Klinik behandelt. War es etwa Sabotage? - Eine Babysitterin bricht zusammen. Was ihre Arbeitgeberin aber nicht ahnt: Jemand aus der Familie ist an diesem Zustand nicht unschuldig. - Ein Möchtegern-Rocker wird in der Klinik wegen eines Tumors behandelt und lüftet dabei ein lang gewahrtes Geheimnis.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
