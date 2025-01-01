Klinik am Südring
Folge 138: In geheimer Mission
45 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall wird ein verletzter Fußgänger in die Klinik gebracht. War es eine gezielte Attacke? - Auf der Gynäkologie bangt eine werdende Mutter um ihr ungeborenes Baby! Der Kindsvater scheint von der Gefahr für Mutter und Kind hingegen wenig beeindruckt. - Ein Angelausflug und fröhliches Herren-Wochenende endet für die Beteiligten in der Notaufnahme, weil einer der Angler gefährliche Vergiftungserscheinungen zeigt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
