Klinik am Südring
Folge 139: Ein wahrer Retter
44 Min.Ab 12
Ein Junge findet eine Schülerin bewusstlos am Badesee und wählt den Notruf. Doch die Patientin behauptet, dass sie umgekehrt den Jungen gerettet hätte. Wer sagt die Wahrheit? Ein Rentner leidet trotz Medikamenten und gesundem Lebensstil unter hohem Bluthochdruck. Hat es etwas mit dem Clown zu tun, von dem seine Enkelin erzählt? Ein verletzter Schüler und sein Papa scheinen etwas verbergen zu wollen. Welche Rolle spielt hierbei die neue Freundin des Vaters?
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1