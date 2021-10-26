Fehlende RückendeckungJetzt kostenlos streamen
Folge 140: Fehlende Rückendeckung
45 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12
Eine Streifenpolizistin hat einen Termin wegen anhaltender Rückenschmerzen. Aber die sind nicht ihr größtes Problem! - Eine Frau kommt mit anfallartigen Beschwerden in die Notaufnahme. Steht sie unter dem Einfluss von Drogen? - Eine Abiturientin kann sich in der Schule nicht mehr konzentrieren und leidet unter Magenschmerzen. Ist wirklich nur Stress die Ursache?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
