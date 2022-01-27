Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schwesternkrieg

SAT.1Staffel 5Folge 147vom 27.01.2022
Schwesternkrieg

SchwesternkriegJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 147: Schwesternkrieg

44 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12

Eine Schülerin bringt ihre Schwester durch die Benutzung des Handys am Steuer in Gefahr! Was weiß sie über das Cybermobbing an ihrer Schwester? - Die heftigen Bauchschmerzen einer Patientin sorgen für große Aufregung, da diese von einem verschluckten Fremdkörper kommen. Ein übler Verdacht keimt auf. - Ein Frührentner wankt mitten in der Nacht mit seinem Sohn und einer Platzwunde am Kopf in die Klinik. Was haben die beiden gemacht?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen