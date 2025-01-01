Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 148
Folge 148: Alessias fatale Vorhersage

44 Min.Ab 12

Eine Kosmetikerin erhält beim Kartenlegen fatale Vorhersagen, die sich in der Klinik zu bestätigen scheinen. - Als zwei Nachbarn beim Tragen von Getränkekisten auf der Treppe stürzen, endet der Nebenjob für sie in der Notaufnahme. Kurz darauf blüht einem der beiden eine gefährliche Diagnose. - Auf Station beruhigen die Ärzte eine total verängstigte Patientin. Das Klinikteam ist entsetzt, als klar wird, was die Angst der jungen Frau auslöst.

SAT.1
