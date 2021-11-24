Klinik am Südring
Folge 149: Old Digger
44 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12
Ein Mann muss wegen starker Rückenschmerzen in der Klinik behandelt werden. Doch auch der extreme Kinderwunsch seiner jüngeren Freundin belastet ihn. - Ein frischoperierter Patient schleicht sich aus dem Krankenhaus. Was ist so wichtig, dass der Jugendliche dafür alles riskiert? - Ein Fahrradsturz stellt die Ärzte vor ein Rätsel: Offensichtlich wurde der Renn-Radler am Sattel festgeklebt. Wer steckt hinter dieser Sabotage?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1