Es lag an den Rouladen
Klinik am Südring
Folge 150: Es lag an den Rouladen
44 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12
Eine Frau verletzt sich ernst, als sie ein Kochrezept ihrer Schwiegertochter klaut. Doch sowohl ihre Symptome, als auch ihre Aktion an sich werfen Rätsel auf. - Der Vorarbeiter einer Baustelle hat einen Termin wegen anhaltender Rückenschmerzen. Aber sehr schnell ist das nicht mehr sein größtes Problem. - Die lebensbedrohlichen Herzprobleme einer Moderedakteurin halten das Klinik-Team auf Trab und erfordern schnelle Entscheidungen!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1