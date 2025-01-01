Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mirJetzt kostenlos streamen
Folge 151: Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir
45 Min.Ab 12
Eine Frau lässt sich auf eine Hypnose ein, um ihre Kopfschmerzen loszuwerden. Als sie einen Sturz erleidet, kommt bei ihr ein schrecklicher Verdacht auf ... Ein Teenie-Fußballspieler zieht sich einen tiefen Cut am Oberschenkel zu, nachdem jemand seine Teilnahme am Turnier sabotiert hatte. Plötzlich verschlechtert sich sein Zustand dramatisch ... Eine Frau verletzt sich die Hand, als sie beweisen will, dass der neue Freund ihrer Mutter ein Doppelleben führt.
