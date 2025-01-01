Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 157
Folge 157: Abflug mal anders

45 Min.Ab 12

Ein Pilot ist panisch aus einem Riesenrad gesprungen und hat sich dabei verletzt. Doch was bereitet ihm solche Angst? - Eine Schülerin hat Fieber und Durchfall. Sie will jedoch auf keinen Fall in der Klinik bleiben - und das nicht ohne Grund. - Ein Fremder verhindert, dass eine Straßenmusikerin überfallen wird und verletzt sich dabei. War die Rettungsaktion wirklich nur ein Zufall?

SAT.1
