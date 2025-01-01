Klinik am Südring
Folge 157: Abflug mal anders
45 Min.Ab 12
Ein Pilot ist panisch aus einem Riesenrad gesprungen und hat sich dabei verletzt. Doch was bereitet ihm solche Angst? - Eine Schülerin hat Fieber und Durchfall. Sie will jedoch auf keinen Fall in der Klinik bleiben - und das nicht ohne Grund. - Ein Fremder verhindert, dass eine Straßenmusikerin überfallen wird und verletzt sich dabei. War die Rettungsaktion wirklich nur ein Zufall?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1