Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 158
Folge 158: Die falsche Entscheidung im falschen Moment

44 Min.Ab 12

Eine Sekretärin landet nach einem Zusammenbruch mit dem Verdacht auf einen Hitzschlag auf der Intensivstation. Die näheren Umstände des Vorfalls werfen Rätsel auf. - Eine Jugendliche leidet unter heftigen Unterleibsschmerzen. Doch sie hat auch ein Geheimnis, das ihre Gesundheit zusätzlich belastet. - Eine Frau verheimlicht ihrer besten Freundin, dass ihre Bauchverletzung durch einen E-Scooter-Unfall entstanden ist. Wieso?

SAT.1
