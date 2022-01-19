Klinik am Südring
Folge 159: Abgerutscht
45 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 12
Eine Frau wurde offenkundig Opfer eines Gewaltverbrechens. Aber warum behauptet sie lediglich gestürzt zu sein, und wie häng der fremde Mann da mit drin, der überstürzt auftaucht? Die Ärzte vermuten, dass ein Basketballspieler durch Überlastung beim Sport Knieprobleme entwickelt hat. Doch sein Trainer hält das für ausgeschlossen. Mit ihren zweifelhaften Methoden setzt eine Foodbloggerin nicht nur die Glaubwürdigkeit bei ihren Followern, sondern auch ihre Gesundheit aufs Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
