Klinik am Südring

Abgerutscht

SAT.1Staffel 5Folge 159vom 19.01.2022
Abgerutscht

Klinik am Südring

Folge 159: Abgerutscht

45 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 12

Eine Frau wurde offenkundig Opfer eines Gewaltverbrechens. Aber warum behauptet sie lediglich gestürzt zu sein, und wie häng der fremde Mann da mit drin, der überstürzt auftaucht? Die Ärzte vermuten, dass ein Basketballspieler durch Überlastung beim Sport Knieprobleme entwickelt hat. Doch sein Trainer hält das für ausgeschlossen. Mit ihren zweifelhaften Methoden setzt eine Foodbloggerin nicht nur die Glaubwürdigkeit bei ihren Followern, sondern auch ihre Gesundheit aufs Spiel.

SAT.1
