Klinik am Südring
Folge 163: Ex und Flop
44 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12
Ein Mann hat heldenhaft einen Einbrecher vertrieben, um seine Ex-Freundin zu beschützen. Aber: War es überhaupt ein Eindringling? Als eine junge Frau wegen Dehydrierung behandelt wird, steht kurz darauf ihr Ruf auf dem Spiel. Eine Frau, die sich beim Kochen verletzt hat, wirkt auch sonst krank und schwer gestresst. Hat sie wirklich nichts als große Schulden geerbt - oder wer spielt hier ein übles Spiel?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
