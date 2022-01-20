Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ex und Flop

SAT.1Staffel 5Folge 163vom 20.01.2022
Ex und Flop

Folge 163: Ex und Flop

44 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12

Ein Mann hat heldenhaft einen Einbrecher vertrieben, um seine Ex-Freundin zu beschützen. Aber: War es überhaupt ein Eindringling? Als eine junge Frau wegen Dehydrierung behandelt wird, steht kurz darauf ihr Ruf auf dem Spiel. Eine Frau, die sich beim Kochen verletzt hat, wirkt auch sonst krank und schwer gestresst. Hat sie wirklich nichts als große Schulden geerbt - oder wer spielt hier ein übles Spiel?

