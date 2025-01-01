Klinik am Südring
Folge 164: Schuld und Hüne
44 Min.Ab 12
Nach einer missglückten Teambuilding-Maßnahme wird eine Supermarkt-Mitarbeiterin in die Klinik eingeliefert. Steckt hinter dem Unfall etwa böse Absicht? - Ein Schüler hat sich verletzt. Doch plötzlich geht es auch seiner älteren Schwester schlecht. Was ist passiert? Und wieso weiß der Vater von nichts? - Eine Frau kommt mit starken Wehen in die Klinik und wird von der erwachsenen Tochter ihres Freundes der Untreue bezichtigt. Ist da etwas dran?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1