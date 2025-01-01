Klinik am Südring
Folge 165: Schwestern für immer?
44 Min.Ab 12
Eine Frau klagt über heftige Bauchschmerzen. Ihre jüngere Schwester ist sich allerdings sicher, dass sie nur simuliert. Ein junger Mann hat sich bei einem Fahrradunfall am Arm verletzt. Schnell wird klar, dass es weitere Komplikationen gibt. Eine junge Frau verunglückt während der Vorbereitungen für den Geburtstag ihrer Schwiegermutter in spe - und löst damit eine Kette von Verwicklungen aus ...
