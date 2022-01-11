Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Luigi und das familiäre Mittelmeerfieber

SAT.1Staffel 5Folge 168vom 11.01.2022
Luigi und das familiäre Mittelmeerfieber

Luigi und das familiäre MittelmeerfieberJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 168: Luigi und das familiäre Mittelmeerfieber

44 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12

Ein Italiener sorgt sich um sein Patenkind, die ähnliche Symptome aufweist wie er. Aufgrund einer Erbkrankheit in seiner Familie glaubt er nun, dass sie seine Tochter sei. - Ein romantisches Date endet in der Klinik - und dort macht nicht nur ein Sprunggelenksbruch der jungen Frau zu schaffen. - Eine ungewöhnliche Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als ein junger Mann von seiner Vergangenheit eingeholt wird ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen