SAT.1 Staffel 5 Folge 169
Folge 169: Nicht nur die Blumen gegossen

44 Min.Ab 12

Eigentlich will ein Elternpaar seine Tochter nur aus der Klinik abholen, doch plötzlich brauchen die beiden selbst medizinische Hilfe. - Nach einem schweren Sturz wird eine ältere Frau auf die Intensivstation gebracht. Aber warum stellt sie ihre Verletzungen vor ihrer Tochter viel schlimmer dar als sie sind? - Eine Kellnerin muss nach einem Raubüberfall in der Klinik behandelt werden. Doch statt die Polizei zu rufen, scheint sie die Täter schützen zu wollen.

SAT.1
