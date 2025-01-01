Klinik am Südring
Folge 171: Familie mal zwei
44 Min.Ab 12
Das mysteriöse Verschwinden einer Schwangeren setzt ihrem Freund extrem zu. Als er sie Tage später in der Klinik wiederfindet, kommt es zu einem Geständnis. - Nach einer Trennung kontaktiert eine Frau ihren Ex, was nicht nur diesen verwundert. Will sie ihn trotz gescheiterter Ehe zurück und lässt ihren neuen Freund sitzen? - Ein erfolgreicher Geschäftsmann ist an die falschen Leute geraten, womit er auch seine Gesundheit riskiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1