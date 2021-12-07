Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Trio Infernale

SAT.1Staffel 5Folge 173vom 07.12.2021
Trio Infernale

Klinik am Südring

Folge 173: Trio Infernale

45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12

Eine Hobby-Schlagersängerin hütet ein fatales Geheimnis, das sie ins Krankenhaus bringt und nicht nur ihren Freundinnen die Stimme verschlägt. - Als eine Mitarbeiterin einer Spedition frühmorgens zur Arbeit erscheint, findet in der Firma eine Party statt - doch wo ist der Nachtwächter geblieben? - Eine Zweitgebärende will ihren Mann bei der Geburt nicht dabei haben. Was stimmt zwischen dem Ehepaar nicht?

