SAT.1Staffel 5Folge 177
44 Min.Ab 12

Ein vermeintliches Überfallopfer braucht medizinische Hilfe, doch die Verletze will die Polizei auf keinen Fall einschalten! Was hat sie wohl zu verbergen? - Nach einem Unfall auf dem Schulgelände wird ein Junge auf der Pädiatrie behandelt. Die Folgen sind jedoch bald das geringste Problem des Schülers. - Nach einer schweren Trennung hofft eine Patientin, ihr neues Glück gefunden zu haben. Doch ein "Überbleibsel" der alten Liebe bringt sie in große Gefahr.

