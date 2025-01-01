Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Heißes Kätzchen im Schafspelz

SAT.1Staffel 5Folge 179
Heißes Kätzchen im Schafspelz

Klinik am Südring

Folge 179: Heißes Kätzchen im Schafspelz

44 Min.Ab 12

Eine graue Maus entpuppt sich als heiße Mieze. Doch wie gefährlich ist das geheime Hobby der sonst so schüchternen Patientin? - Bei der Untersuchung ihrer Übelkeit wird klar, dass die Schwangerschaft einer Frau nicht so fortgeschritten ist, wie sie behauptet. Was wird hier gespielt? - Auf einem Bio-Bauernhof verletzt sich eine Frau an einem Tellereisen! Wer hat die verbotene Tierfalle aufgestellt? Ein übler Verdacht keimt auf ...

SAT.1
