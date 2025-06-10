Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 24
Folge 24: Eine gute Mutter

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt mit schmerzendem Knöchel in die Notaufnahme. Ihre Mutter spart nicht mit Vorwürfen, dass sie als Alleinerziehende nicht klarkäme. - Eine Schwangere will ihr Pessar entfernen lassen. Vom unerwarteten Besuch des Kindsvaters ist sie wenig begeistert - und er interessiert sich umgekehrt kaum für das Baby. - Eine Frau ist wegen Schulterschmerzen in der Klinik und trifft auf ihren Freund, der dort offenbar ohne ihr Wissen arbeitet ...

SAT.1
