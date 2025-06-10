Klinik am Südring
Folge 26: Oh, Michele!
45 Min.Ab 12
Eine verletzte Patientin wird von einem bedrohlichen Fremden in die Notaufnahme gebracht. War Gewalt im Spiel? Und was hat ihre Tochter mit allem zu tun? - Ein Mann, der in der Klinik Vergiftungserscheinungen entwickelt, versucht den Besuch einer jungen Dame vor seiner Frau zu verheimlichen. War er untreu? - Nach einem Unfall beim Spinning beschuldigt die Patientin ihre beste Freundin der Sabotage. Doch warum sollte sie ihr das antun?
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
