Klinik am Südring
Folge 35: Gift und Vorurteil
45 Min.Ab 12
Eine Frau kommt mit starken Muskelschmerzen in die Notaufnahme. Sie beschuldigt den Nachbarssohn, sie vergiftet zu haben. - Bei einer Schulaufführung verletzt eine Lehrerin ihren Kollegen ernsthaft am Knie. Der hat überraschende Gründe zu vermuten, dass das kein Unfall war. - Zwei Wochen vor dem Geburtstermin hat eine Frau Wehen, die sich zu ihrer Enttäuschung als falsch erweisen. Hinter ihrer Ungeduld verbirgt sich allerdings nicht nur Vorfreude.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1