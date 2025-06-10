Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schlimmer Finger

SAT.1Staffel 5Folge 36
Schlimmer Finger

Schlimmer FingerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 36: Schlimmer Finger

45 Min.Ab 12

Ein Schlittschuh-Unfall trennt einem Patienten drei Finger ab! Doch war es wirklich ein Unglück? Es werden jedenfalls erst einmal nur zwei Finger gefunden. - Ein Spenden-Engel leidet unter schmerzhaften Atembeschwerden. Gefährdet sie für einen guten Zweck wirklich ihre Gesundheit? Oder sogar noch mehr? - Eine Patientin lässt sich selbst von schweren Unterleibsschmerzen nicht von ihrem Sexualleben abhalten. Warum quält sie sich so?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen