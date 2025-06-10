Klinik am Südring
Folge 36: Schlimmer Finger
45 Min.Ab 12
Ein Schlittschuh-Unfall trennt einem Patienten drei Finger ab! Doch war es wirklich ein Unglück? Es werden jedenfalls erst einmal nur zwei Finger gefunden. - Ein Spenden-Engel leidet unter schmerzhaften Atembeschwerden. Gefährdet sie für einen guten Zweck wirklich ihre Gesundheit? Oder sogar noch mehr? - Eine Patientin lässt sich selbst von schweren Unterleibsschmerzen nicht von ihrem Sexualleben abhalten. Warum quält sie sich so?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
