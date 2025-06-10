Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zu große Scham

SAT.1Staffel 5Folge 38
Zu große Scham

Zu große Scham

Klinik am Südring

Folge 38: Zu große Scham

45 Min.Ab 12

Eine Frau bringt von einem Mädelsurlaub auf Lanzarote Schmerzen im Intimbereich mit - schweigt aber zur möglichen Ursache. Ihr Freund unterstellt ihr einen Seitensprung. - Zwei Freundinnen haben sich mit Sekundenkleber absichtlich an einer Armlehne festgeklebt. Dann erleidet eines der Mädchen einen Kreislaufzusammenbruch! - Alarmierende Darmprobleme zwingen eine Patientin in die Klinik. Doch dann kommt es erst einmal noch schlimmer ...

