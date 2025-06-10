Klinik am Südring
Folge 46: Der verfluchte Oldtimer
45 Min.Ab 12
Ein Mann will sich bei seinem Bruder für einen Streit entschuldigen, bringt sich damit aber in akute Lebensgefahr! - Ein Mädchen vermutet ein Gewaltverbrechen an seiner Mutter und ist verwundert, dass sich diese trotz ihrer Verletzungen nicht dazu äußert! - Eine junge Patientin gibt sich sehr abgehärtet und will ihre Schwangerschaft alleine meistern. Als es zu Komplikationen kommt, ändert sich dies allerdings.
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
