Klinik am Südring
Folge 47: Zementhochzeit
45 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12
Eine Frau bricht zusammen. Schnell steht der Verdacht im Raum, dass sie sich nicht beim Sport, sondern mit einer außerehelichen Affäre verausgabt haben könnte. - Als eine Café-Betreiberin mit Herzinfarktsymptomen auf die Intensivstation kommt, ahnt niemand, welche dramatische Geschichte sich dahinter verbirgt. - Aus einer Routine-OP, bei der ein Knochenbruch gerichtet werden soll, entwickelt sich ein Drama, das am Ende das Klinikpersonal regelrecht sprachlos hinterlässt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1