Klinik am Südring

Staffel 5Folge 49
Klinik am Südring

Folge 49: Liebeslakai

45 Min.Ab 12

Trotz eigener Beschwerden wie Schwindelattacken lässt sich ein Patient von seiner Freundin herumscheuchen. Nicht nur diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. - Ein verletzter Schüler wird mit Schmerzen im Arm von einer mysteriösen Frau in die Klinik gebracht. Hat sie einen schlechten Einfluss auf ihn? - Eine Studentin baute wegen Magenkrämpfen einen Fahrradunfall. Bald mehren sich die Ungereimtheiten - wo wollte sie wirklich hin? Und was ist gesundheitlich mit ihr los?

