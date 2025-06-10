Klinik am Südring
Folge 49: Liebeslakai
45 Min.Ab 12
Trotz eigener Beschwerden wie Schwindelattacken lässt sich ein Patient von seiner Freundin herumscheuchen. Nicht nur diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. - Ein verletzter Schüler wird mit Schmerzen im Arm von einer mysteriösen Frau in die Klinik gebracht. Hat sie einen schlechten Einfluss auf ihn? - Eine Studentin baute wegen Magenkrämpfen einen Fahrradunfall. Bald mehren sich die Ungereimtheiten - wo wollte sie wirklich hin? Und was ist gesundheitlich mit ihr los?
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1