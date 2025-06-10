Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Feiern ist gut, Kontrolle ist besser

SAT.1Staffel 5Folge 52
Feiern ist gut, Kontrolle ist besser

Feiern ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 52: Feiern ist gut, Kontrolle ist besser

44 Min.Ab 12

Die alarmierenden Blutzuckerwerte einer Diabetikerin weisen auf falsch eingestelltes Insulin hin. Doch das Rätsel, vor dem die Ärzte stehen, ist komplizierter. - Eine Hochschwangere liegt in den Wehen, doch ihr Freund scheint unauffindbar. Plötzlich taucht er in Handschellen auf. - Durch einen Sturz zu Hause zieht sich eine Frau ohne Geruchssinn eine Kopfverletzung zu. Hängt ihre Einschränkung mit dem Unfall zusammen - und wie?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen